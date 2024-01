Cadavere scoperto nel bosco: sul corpo ferite di arma da taglio. Il giallo della Mercedes bianca

di Redazione web

Macabro ritrovamento in una zona boschiva del Trevigiano: il cadavere di un uomo di 39 anni, D.B., di nazionalità straniera ma che viveva ad Asolo, è stato trovato a Paderno del Grappa.

Ferite di arma da taglio

Ad una prima ispezione cadaverica sono emerse numerose ferite di arma da taglio sul corpo: fendenti alla testa e al torace. Questo farebbe propendere per la pista dell'omicidio.

La vittima era di origini albanesi e viveva ad Asolo. Il suo cadavere è stato scoperto in fondo ad una stradina laterale di via dei Colli, in una zona boschiva di Paderno del Grappa. Il corpo presenta numerose coltellate alla testa e al torace.

Visto vivo per l'ultima volta sabato

L'uomo è stato visto l'ultima volta ieri sera all'interno di un esercizio pubblico in cui lavorava. Data la sua assenza, sono stati i familiari ad allertare le forze dell'ordine.

Il giallo della Mercedes bianca

Sul luogo del ritrovamento è stata trovata anche un'auto: una Mercedes bianca sulla quale sono in corso i rilievi della Scientifica. Sul posto i carabinieri del Nucleo investigativo e il pm Barbara Sabattini.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Gennaio 2024, 15:19

