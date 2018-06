Un marocchino 50enne è stato fermato a Brescia dopo la scomparsa della moglie, anche lei marocchina, di 29 anni. La donna è scomparsa domenica e lui è stato ripreso mentre trascinava un grosso sacco nero e lo caricava in auto. I due, che avevano due figli di tre e nove anni, vivevano separati da tempo.



I due bambini sono stati soli in casa per quasi 24 ore e solo lunedì sera la bambina di nove anni si è rivolta ad alcuni vicini di casa spiegando che la mamma non c'era più e consegnando il numero di telefono del padre che abita sul confine tra la provincia di Brescia e quella di Cremona.

