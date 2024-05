Omicidio a Bologna, ragazzo di 21 anni ucciso a coltellate: fermato un 17enne. «Lo ha colpito dopo avergli rubato la bici»

di Redazione web

Potrebbe essere stato già risolto il caso dell'omicidio nel parco della Montagnola di Bologna di ieri sera intorno alle 21. Un ragazzo di 21 anni, tunisino, era stato ucciso nel parco a due passi dalla stazione del capoluogo emiliano: il presunto responsabile sarebbe un ragazzino di 17 anni, tunisino anche lui come la vittima.

Le indagini della squadra mobile della polizia, coordinate dalla Procura per i minorenni, hanno portato al fermo del ragazzo, con alcuni precedenti di polizia per rapina e spaccio. Nel tardo pomeriggio personale della Polfer lo ha rintracciato in piazza delle Medaglie d'Oro, davanti alla stazione. Si ritiene che il delitto sia nato dal tentato furto della bici della vittima, da cui è partita una colluttazione. Non si esclude abbiano partecipato altre persone.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Maggio 2024, 19:12

