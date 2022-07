Omicidio del 17enne di San Severo, un testimone avrebbe assistito al litigio fatale

di Paolo Travisi

Ci sarebbe un testimone che avrebbe assistito all'aggressore fatale avvenuta due notti fa a San Severo (Foggia), a seguito della quale Francesco Pio D'Augelli, 17enne, ha perso la vita, dopo essere stato accoltellato ad un fianco.

Urta un nido di vespe, uomo ucciso da centinaia di punture. Il giallo delle macchie di sangue

Testimone oculare

Ascoltato dal pubblico ministero al Tribunale per i minorenni di Bari, dopo dopo essersi costituito in Questura a Foggia, il presunto assassino, agli inquirenti avrebbe fatto il nome dell'amico che nella sera di lunedì avrebbe visto quanto accaduto tra i due litiganti, scontratisi per motivi di gelosia nei confronti di una ragazzina contesa, fidanzata con la vittima.

Tra l'altro, la presenza di un testimone oculare, sarebbe emersa anche dall'analisi dei filmati di telecamere di sicurezza della zona.

Il 15enne, nei confronti del quale c'è un fermo con l'accusa di omicidio volontario, si è difeso dicendo di aver colpito Francesco Pio D'Augelli per difendersi, nei confronti del quale avrebbe sferrato una coltellata al fianco sinistro.

Neonata di sei giorni non respira più, mamma e papà la trovano morta in culla

I fatti

Secondo le prime ricostruzioni, emerse dalle indagini sul delitto di San Severo, lunedì sera la vittima avrebbe telefonato al 15enne per fissare un appuntamento e chiarire i contorni di quello scambio di chat tra l’indagato e la sua fidanzatina, avvenuto mesi prima sui social.

Francesco era solo, mentre il 15enne era su uno scooter accompagnato da un amico; dal litigio verbale, sarebbe poi scattata la coltellata fatale al 17enne. Secondo il presunto assassino, la coltellata avrebbe raggiunto inavvertitamente al fianco la vittima. Poi, si sarebbe allontanato non pensando di averlo ucciso.

Durante il fermo in Questura sarebbero emerse delle ferite al labbro e all’occhio che il 15enne sostiene di aver ricevuto durante la collutazione da Francesco, la vittima.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Luglio 2022, 15:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA