Omar Favaro verso il rinvio a giudizio per maltrattamenti e violenza sessuale, l'ex moglie: «Mi diceva: 'ti sfregio con l'acido'»

Omar Favaro accusato di maltrattamenti e violenza sessuale. Dopo il delitto di Novi Ligure, nel quale quando aveva 16 anni insieme alla fidanzatina Erika De Nardo uccise la madre e il fratello di lei, rischia di tornare in tribunale in seguito alle denunce della ex moglie. Tra il 2019 e il 2021 si sarebbe reso protagonista di botte, insulti e minacce, violenza fisica e psicologica ai danni della donna. Oggi 41enne, Favaro spera nell'affidamento della figlia, riporta Rainews, ma le accuse (che lui nega) complicano la sua situazione e lo portano verso un nuovo processo.

La denuncia della ex moglie

Secondo l'ex moglie, Omar Favaro la vessava continuamente con frasi come «Ti sfregio con l'acido», «Fai schifo», «Sei anoressica».

Alla conclusione delle indagini, Omar Favaro viene descritto come violento e possessivo. Avrebbe minacciato la moglie di «sfregiarla con l'acido» e di «ridurla in sedia a rotelle». Inoltre, le avrebbe lanciato addosso oggetti o afferrata per i capelli, anche davanti alla bambina.

