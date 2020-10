Oltre 600 contatti in pochi mesi, 50enne denuncia l'ex per stalking ma per i giudici è solo amore

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Ottobre 2020, 18:17

Hae vienema per il giudice è solo. Una donna di 36 anni è stata denunciata dal suo ex 50enne per stalking a causa del numero di messaggi e chiamate che gli ha fatto dopo la fine della loro relazione.L'uomo, di, aveva deciso di interrompere il loro rapporto per tornare insieme alla moglie. In primo grado la donna è stata condannata a 4 anni di reclusione ma in appello la sentenza è stata ribaltata. Secondo quanto riportai giudici hanno stabilito che non si trattava di stalking ma erano solo tentativi di riallacciare i rapporti da parte di una donna innamorata.aveva detto di aver sviluppato uno stato di ansia e di paura a causa dei continui messaggi e delle chiamate della sua ex che era arrivata anche a inviare mail e sms con minacce alla moglie dell'uomo e anche al figlio della coppia. In appello però gli stati di ansia non sono stati dimostrati e per i magistrati non si è trattato di stalking ma solo di amore.