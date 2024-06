«Da lavapiatti in nero a vincitore di un Grammy: la mia vita da italiano a Los Angeles è cambiata grazie a una canzone in radio»

di Redazione web

Partito da Torino alla volta di Los Angeles per fare il compositore e finito a fare il cameriere in nero, Olmo Zucca ha sentito il sogno americano allontanarsi ogni giorno di più. Il tempo messo a disposizione dal visto stava per esaurirsi, finché ha sentito la sua canzone passare alla radio: il primo passo di una scalata delle classifiche verso il successo, fino ad aggiudicarsi il prestigioso Grammy.

Il giovane racconta al Corriere di come è iniziata la sua carriera, di come non si aspettasse ormai più nulla dalla "terra delle opportunità" e di come in pochissime ore la sua vita sia andata da zero a cento. «È cambiato tutto radicalmente nel giro di poche ore, mi ci è voluto un po’ per realizzarlo. Sono diventato un artista richiesto dalle più grandi case di produzione al mondo. Ho realizzato il mio sogno e non sapevo neanche che stesse per accadere».

Gettare la spugna?

Cresciuto nel quartiere Barriera di Milano a Torino, dopo essersi diplomato al liceo linguistico Zucca è volato negli Stati Uniti per frequentare il Berklee College of Music di Boston dopo aver superato con successo il pre test. Zucca ha concluso il corso nel più breve tempo possibile, avendo sulle proprie spalle il conto alla rovescia del proprio visto che stava per scadere.

Vedendosi ugualmente alle strette, si è trasferito a Los Angeles, la «città della musica per eccellenza», per tentare il tutto per tutto, e quello che ha ottentuto è stato un lavoro in nero come lavapiatti in un ristorante e un periodo di collaborazione non retribuito allo studio di produzione Walles Lale: «Non mi hanno assunto, però mi hanno insegnato a fare e vendere musica». Per loro ha creato centinaia di tracce musicali e ha potuto conoscere Ghali e il produttore di Blanco, Michele Zocca, che si erano rivolti a quello studio. Ua serie di esperienze «irrealizzabili in Italia» che lo hanno arricchito professionalmente. Nonostante questo ha deciso di lasciare lo studio dal momento che non era mai stato messo in regola e ha continuato a lavorare in nero con il visto ormai scaduto. «Stavo pensando di mollare», poi, all'improvviso, le carte in tavola sono cambiate.

La svolta

Umn giorno, uscito distrutto da uno dei tanti faticosi turni di lavoro la radio e non riuscì a credere alle sue orecchie: «Una delle tracce che avevo coprodotto nel vecchio studio stava passando in radio.

«Vedevo la mia “creatura” crescere e soprattutto piacere alle persone, una soddisfazione incredibile. Ho subito raccontato tutto ai miei genitori e agli amici di Torino. Erano increduli. Avevo composto una delle 10 canzoni più ascoltate al mondo». In quanto proprietario di una percentuale di diritti sul brano il suo telefono ha iniziato a squillare di continuo, riceveva richieste per accordarsi sull'utilizzo della sua canzone, con conseguenti entrate di 3 o 4mila euro prima, fino ad arrivare ai 100mila.

Quella canzone «era una produzione come altre, non me la ricordavo neanche più. Mi è piovuta addosso all’improvviso, mentre contavo le monete per pagarmi l’affitto. È stata una bella rivincita. Per anni ho chiesto un contratto da mille euro al mese per lavorare nel mondo della musica, ma tutti mi hanno chiuso la porta in faccia. Qualunque studio mi diceva che non c’erano soldi, che dovevo fare sacrifici».

I risultati

Quando raccontava al ristorante (che per lui ora è solo un lontano ricordo) che la canzone che sentivano alla radio era la sua non gli credevano e lo prendevano in giro. Ora però non c'è prova più schiacciante della vittoria del Grammy da parte di "Water", lo scorso febbraio, come migliore interpretazione di musica africana, genere che Zucca ha sempre adorato, rivela.

«Oggi sono sicuro che nella mia vita potrò sempre dedicarmi alla musica», una condizione che mai si sarebbe aspettato per come si erano messe le cose per lui. Ora ha venduto i diritti alla Sony per centinaia di migliaia di euro, in cambio del 25% degli incassi per i prossimi 10 anni.

Infine, conclude il compositore e produttore, dopo che aver messo a posto la sua vita tra casa, macchina e nuovo studio personale, non vede l’ora di tornare a Torino per «festeggiare con la mia famiglia e gli amici che hanno sempre creduto in me».

