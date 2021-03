Oliverio: «Troppa incertezza sui vaccini, così gli italiani subiranno un altro stress»

Stress, ansia, depressione, insonnia: il Covid sta influendo anche sulla psiche degli italiani. Professoressa Anna Oliverio Ferraris, psicologa e psicoterapeuta, quali sono gli effetti del “caos”, pure informativo, sui vaccini Astrazeneca?

«L’interruzione ha creato ulteriori incertezze in una realtà già provata. La possibilità di vaccinarsi era vista come un tassello per il superamento del Covid. La sospensione ha mandato all’aria programmi e previsioni. Non so quanto abbiano fatto bene Merkel, Macron, Draghi a prendere tale decisione, forse sarebbe stato meglio, più rassicurante, proseguire, dato che per gli esperti non ci sono correlazioni tra vaccino e trombosi. Le persone si sentono ancora più insicure».

Ci si sente abbandonati in un Paese in cui cambiano spesso le regole?

«L’impressione di disorganizzazione è stata data in molti modi, da ultimo con la questione vaccini. In alcune regioni regna il caos. E ora, la sospensione. Ho parlato con tanti che hanno fatto la prima dose di Astrazeneca e sono preoccupati, si domandano quando si potrà fare la seconda. Ci si chiede pure se ci saranno altre sospensioni. Questo up and down è molto stressante».

Quando la situazione sarà sbloccata, si tornerà alla normalità?

«Dipende dai soggetti. Alcuni avranno ancora paura del vaccino. Le regole che cambiano in continuazione aumentano l’insicurezza. Servono certezze».

Peraltro, tutto avviene, per molti in un nuovo lockdown.

«Il primo è stato vissuto meglio, si pensava di avere di fronte due/tre mesi di chiusura e che poi tutto si sarebbe risolto. Ora, il lockdown si vive con angoscia. Si sa di dover ripetere ciò che si è già fatto. La gente è più stressata».

Quali sono le conseguenze psicologiche del nuovo confinamento?

«L’obbligo di stare chiusi in casa rende le persone più irritabili. Non si può vivere reclusi. Non parliamo, poi, di bimbi e ragazzi. I piccoli hanno bisogno di movimento per crescere. Ai ragazzi occorre autonomia: farli stare troppo in famiglia li fa tornare bambini».

Come saremo quando la pandemia sarà superata?

«C’è chi si riprenderà rapidamente e chi avrà difficoltà ad uscire per una specie di fobia verso l’esterno o nevrosi minori, come l’ossessione di lavarsi le mani. Non ci si deve dimenticare come si viveva prima. Bisogna avere coraggio. Anche quello di aspettare».

