Olimpiadi invernali 2026, vince Milano-Cortina: sarà la sede dei Giochi

Milano e Cortina saranno la sede delle Olimpiadi invernali del 2026: lo hanno deciso gli 82 membri del Comitato Olimpico Internazionale. L'annuncio è stato dato poco dopo le 18 dal presidente del Cio, Thomas Bach, ed è stato seguito dall'entusiasmo della folta delegazione italiana presente a Losanna, al grido di

PAROLA A MALAGO'

«È un progetto sostenibile. Saranno Giochi per tutti, inclusi atleti, spettatori, residenti, stakeholders». Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, parlando in duetto con il n.1 del comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli, nella presentazione finale di Milano-Cortina davanti alla sessione del Cio. «Atleti olimpici e paralimpici devono essere al cuore del progetto», ha aggiunto Pancalli, convinto che il progetto italiano spingerà a un cambio di mentalità«.



IL CAPO DELLO STATO MATTARELLA

«Desidero, a nome dell'Italia, ribadire il sostegno più convinto alla candidatura di Milano-Cortina ad ospitare i Giochi olimpici invernali nel 2026. In un teatro alpino di straordinaria bellezza, l'Italia, con la sua antica tradizione di ospitalità, è pronta ad accogliervi. Un grande entusiasmo farà sentire a casa propria tutti gli atleti e gli spettatori che interverranno, confermando lo sport come veicolo di amicizia, di pace e di fratellanza tra i popoli». Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un video messaggio inviato a Losanna in occasione della presentazione della candidatura di Milano e Cortina per l'assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026. «I Giochi -ha proseguito il Capo dello Stato- saranno un grande evento, coinvolgeranno le genti delle nostre contrade e delle nostre regioni interessate e svilupperanno relazioni ancor più proficue tra i Paesi partecipanti. La passione e l'interesse per il movimento olimpico e per i suoi valori cresceranno e si diffonderanno ulteriormente in Italia e nel globo con i Giochi olimpici invernali di Milano e Cortina 2026».



VOTO CHIUSO

Si sono concluse le procedure di voto della sessione del Cio per l'assegnazione dei Giochi invernali 2026. Alle 18 è previsto l'annuncio della città ospitante, Milano- Cortina o Stoccolma-Aare. Nella sala del voto è comparsa la scritta 'pausa fino alle 17.45'



CONTE PARLA

«Stanno votando, è il momento del silenzio stampa». Con questa battuta il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha lasciato lo SwissTech Convention Center di Losanna poco prima che iniziasse il voto della sessione del Cio per assegnare i Giochi invernali 2026 a una fra Milano- Cortina e Stoccolma-Aare. Conte rientrerà a Roma.



LA REGIONE LOMBARDIA

«Abbiamo svolto bene tutto il nostro lavoro, anche in questa fase finale, qui a Losanna». Lo ha detto il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo la presentazione tecnica della candidatura di Milano- Cortina davanti ai membri Cio che nel pomeriggio decideranno chi organizzerà i Giochi invernali 2026. «Il moderato entusiasmo -ha aggiunto il presidente della Lombardia- si sta rafforzando. Ai membri del Cio abbiamo fornito risposte precise presentando un progetto puntuale e qualificato.



LA REGIONE VENETO

«Noi siamo assolutamente vincenti sul fronte del dossier e questo lo si è capito anche dalle parole di Morario, che ha incensato il nostro dossier. E siamo stati assolutamente vincenti anche nella presentazione del dossier. Adesso spetta al Cio scegliere». Così il presidente del Veneto, Luca Zaia al termine della presentazione della candidatura di Milano- Cortina per le Olimpiadi Invernali del 2026 a Losanna. «Una presentazione molto friendly, puntuale, non noiosa, non stucchevole, e rispettosa dell'autonomia del Cio, mentre Stoccolma ha tirato anche le orecchie al Cio», ha detto Zaia. «Io l'ho fatto e lo faccio con impegno, anche perché a suo tempo sono partito da solo per questa avventura, l'ho seguita da solo, parlo di Cortina, e oggi si sta realizzando un sogno», ha concluso.

Lunedì 24 Giugno 2019, 17:34

«Italia, Italia!» rimbombato in sala.Il Coni è riuscito ad avere la meglio sull'altra candidatura, quella di, per 47 voti a 34. «È una meraviglia, una nuova candidatura vinta per l'Italia dopo 20 anni. Non ci avrei mai creduto. È troppo bello, mi viene da piangere», ha commentato una entusiasta, la signora di Torino 2006. Anche il presidente della Repubblica,, ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria della candidatura italiana da Milano, durante la cerimonia della settima edizione del Premio Giorgio Ambrosoli.