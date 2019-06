Olimpiadi, Milano-Cortina aspetta il verdetto: live la decisione alle 18

«È un progetto sostenibile. Saranno Giochi per tutti, inclusi atleti, spettatori, residenti, stakeholders». Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, parlando in duetto con il n.1 del comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli, nella presentazione finale di Milano-Cortina davanti alla sessione del Cio. «Atleti olimpici e paralimpici devono essere al cuore del progetto», ha aggiunto Pancalli, convinto che il progetto italiano spingerà a un cambio di mentalità«.

Si sono concluse le procedure di voto della sessione del Cio per l'assegnazione dei Giochi invernali 2026. Alle 18 è previsto l'annuncio della città ospitante, Milano- Cortina o Stoccolma-Aare. Nella sala del voto è comparsa la scritta 'pausa fino alle 17.45'



CONTE PARLA

«Stanno votando, è il momento del silenzio stampa». Con questa battuta il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha lasciato lo SwissTech Convention Center di Losanna poco prima che iniziasse il voto della sessione del Cio per assegnare i Giochi invernali 2026 a una fra Milano- Cortina e Stoccolma-Aare. Conte rientrerà a Roma.



LA REGIONE LOMBARDIA

«Abbiamo svolto bene tutto il nostro lavoro, anche in questa fase finale, qui a Losanna». Lo ha detto il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo la presentazione tecnica della candidatura di Milano- Cortina davanti ai membri Cio che nel pomeriggio decideranno chi organizzerà i Giochi invernali 2026. «Il moderato entusiasmo -ha aggiunto il presidente della Lombardia- si sta rafforzando. Ai membri del Cio abbiamo fornito risposte precise presentando un progetto puntuale e qualificat

È il giorno della verità per la delegazione di Milano-Cortina, candidate ad ottenere le Olimpiadi invernali del 2026 , in volata contro Stoccolma-Aare:sapremo se la candidatura italiana sarà stata ritenuta quella giusta ad ospitare i giochi, con una percentuale di indecisi ancora alta tra gli 82 membri del CIO chiamati a decidere. AlMilano-Cortina appare favorita ma, come dicono i membri Cio di vecchia data, l'urna è meretrice. E non va sottovalutata nemmeno la doppia presentazione finale, una sessione tecnica al mattino di 30 minuti, seguiti da altri 45 in cui i delegati Cio possono fare domande.