Il vicino segnala un cattivo odore, donna morta in casa circondata dai rifiuti: interrogato il figlio

Quando gli agenti hanno aperto la porta di quella casa, si sono ritrovati di fronte una situazione indescrivibile. Il cadavere di una donna di 67 anni, in avanzato stato di decomposizione, circondato da cumuli di immondizia. E' successo a Olbia, in via Isonzo.



La donna, Maria Antonina S., viveva con il figlio Davide, 43 anni, che è stato interrogato. A dare l'allarme, un vicino, che aveva segnalato la presenza di un odore terribile che dall'appartamento raggiungeva il pianerottolo. Sul posto sono arrivati gli agenti del Commissariato di Olbia, la Polizia locale e i Vigili del Fuoco. La donna era adagiata sul letto in una camera letteralmente invasa da sacchi di rifiuti, così come la casa. Secondo la prima ricognizione del medico legale, la morte risalirebbe ad alcuni mesi fa, addirittura a maggio scorso.

