Litiga con un vicino di casa e tenta di dargli fuoco con la benzina: poi va a costituirsi

Un uomo ha rischiato di bruciare vivo dopo essere stato aggredito dal suo vicino di casa che gli ha gettato addosso del liquido infiammabile e poi ha appiccato il fuoco. L'aggressore si è costituito alla polizia del commissariato di Olbia, confessando le proprie responsabilità. Il ferito, soccorso con un estintore dall'autista di un bus che passava lì davanti in quel momento, è stato trasportato d'urgenza al Centro ustioni dell'Aou di Sassari, in gravi condizioni.

L'aggressore ha confessato alla polizia di aver litigato con il vicino di casa e di avergli poi dato fuoco. I due abitano nello stesso condominio, in via Petta, e questa mattina intorno alle 9 si sono incrociati mentre uscivano di casa. Fra di loro pare ci fossero delle vecchie acredini e avrebbero iniziato a discutere animatamente fino al tragico epilogo. Gli agenti del commissariato di Olbia stanno verificando la dinamica dei fatti per capire se l'aggressione fosse premeditata. L'arrestato, accusato di tentato omicidio, è stato trasferito nel carcere di Bancali a Sassari.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Marzo 2022, 13:10

