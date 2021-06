Oggi è un altro giorno, Francesco Verde e il ricordo della sorella Gelsomina vittima della Camorra: «Torturata e uccisa»

A “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone ospite Francesco Verde, il fratello di Gelsomina Verde, vittima della Camorra. Francesco Verde, oggi attore e apparso anche nella serie tv Gomorra, ha ricordato la tragica scomparsa della sorella: "Torturata e uccisa per aver detto no".

Oggi è un altro giorno, Francesco Verde ricorda la sorella Gelsomina

A “Oggi è un altro giorno” Francesco Verde ha ricordato la sorella Gelsomina Verde, morta per mano della Camorra: “Mia sorella non aveva intenzione di cambiare il mondo - ha raccontato - voleva avere la possibilità di vederlo in modo diverso. Eravamo molto legati perché i nostri genitori lavorano e noi trascorrevamo tanto tempo insieme. La sua morte ha smosso le coscienze di tante persone e oggi Scampia non è più la più grande piazza della droga come vent’anni fa. Gelsomina ha incontrato quest’uomo, Gennaro, ma la loro storia è durata pochi mesi. Lei si era resa conto che c’era qualcosa che non andava ,perché aveva un tenore di vita troppo alta per una persona con una vita normale. Poi la Camorra lo voleva uccidere e le ha chiesto, senza ottenerle, delle foto per riconoscerlo. La prima volta le ha detto no, la seconda volta è stata torturata e uccisa”.

Francesco Verde oggi fa l’attore ed ha preso parte anche alla serie Gomorra”: “Ho commesso anch’io reati, ma non legati alla criminalità organizzata. Per fortuna è durato poco, anche se ho conosciuto il carcere”.

