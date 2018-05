Auto in fiamme, tutta la famiglia a bordo riesce a salvarsi

Giovedì 3 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

OFFIDA - Auto in fiamme intorno alle 10,30 di ieri a circa un chilometro da Offida, lungo la strada provinciale all’altezza dell’azienda agricola “Nespeca”. Per cause del tutto sconosciute, è andata a fuoco una Fiat Croma con a bordo una famiglia di Fabriano: moglie, marito e figlio, mentre procedeva in direzione Offida. L’auto, che viaggiava ad andatura normale, ha iniziato, improvvisamente, ad emettere alcune scintille dal cofano anteriore, poi subito si sono sollevate altissime fiamme tanto da dare appena il tempo agli occupanti di uscire fuori dall’abitacolo. Pur nel momento concitato, con grande spavento e comprensibili urla, la donna è riuscita a prendere il telefonino e a chiamare i soccorsi, grazie anche agli automobilisti di passaggio che si sono fermati sul posto tenendosi a bada, naturalmente, dalle fiamme che continuavano sempre più ad espandersi.