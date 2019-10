Odio sul web, Liliana Segre riceve 200 insulti razzisti al giorno

Tra i bersagli preferiti dagli hater. Liliana Segre , memoria storica della Shoah , sopravvissuta ad Auschwitz, riceve duecento messaggi al giorno che incitano all' odio razziale . L'Osservatorio Antisemitismo, scrive Repubblica, ha creato un report per tracciare una mappa di tutte le aggressioni social di cui è vittima la senatrice a vita. Lei ne parlerà lunedì in un convegno a Milano dal titolo «Dal Binario 21 ad Auschwitz. Il linguaggio dell'odio: incontro con Liliana Segre». Ecco alcuni degli insulti rivolti alla Segre. «Questa (...) ebrea di m. si chiama Liliana Segre, chiedetevi che c... ha fatto per diventare senatrice a vita stipendiata da noi ed è pro invasione? Hitler non ai (ancora senza h) fatto bene il tuo mestiere». Le scrive un altro:

Ma la senatrice non è l'unico personaggio di spicco nel mirino degli odiatori: ci sono anche Gad Lerner, George Soros, Mark Zuckerberg e David Sassoli. Liliana Segre, 89 anni, venne arrestata a 13 anni e deportata ad Auschwitz, sopravvisse e fu liberata a Malchow nel 1945 durante l'avanzata russa che portò anche alla liberazione di Auschwitz.

Tante le reazioni indignate da parte di esponenti delle istituzioni e della politica. «I messaggi carichi di odio che ogni giorno vengono rivolti all'indirizzo della senatrice Liliana Segre sono un insulto alla storia e alle istituzioni di un Paese che sul rifiuto dell'antisemitismo e sul ripudio della violenza ha eretto la sua architettura democratica e ritrovato la pace, la libertà e il progresso», afferma il presidente del Senato, Elisabetta Casellati. «Schifato. Non trovo termine più adatto per commentare i continui insulti che la senatrice Liliana Segre riceve ogni giorno in rete

.

Sabato 26 Ottobre 2019, 17:14

