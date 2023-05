Occupa una casa con i 4 figli, mamma 26enne: «Da qui esco solo in manette o in una bara»

di Redazione web

Sabrina è una mamma di 26 anni e ha occupato abusivamente una casa popolare a Sassari per non lasciare i suoi quattro figli per strada. «La casa era vuota da più di un anno - ha spiegato la donna - e visto che nessuno ci dava in affitto un immobile siamo venuti qui».

Sabrina ha 4 figli: il piu grande ha sette anni

La notizia l'ha riportata L'Unione Sarda. La giovane mamma è andata via da un alloggio del centro storico «una cantina piena di muffa nel centro storico dove mio figlio di un anno si è ammalato finendo intubato in ospedale». Sabrina ha quattro figli: il più grande ha sette anni, poi ci sono due gemellini di tre e infine il più piccolo di un anno. La donna ha un compagno senza permesso di soggiorno. «Noi viviamo - ha detto - con il reddito di cittadinanza e un assegno di 300 euro per i piccoli». Nella casa che ha occupato abusivamente messo la cucina e gli elettrodomestici e, fino a ieri, mancava la luce. «Ho chiamato io la polizia locale per dire che stavamo qui». Di qui l’inevitabile segnalazione in procura: «Io esco solo in manette o in una bara. Lotterò per i miei figli perché loro devono avere un tetto».

Per Sabrina e il suo compagno la ricerca di un'altra casa si è conclusa con un nulla di fatto. «Ci abbiamo provato due anni. Ti rispondono di no appena sanno che non hai un contratto a tempo indeterminato e per giunta sei genitore di bambini piccoli». Per il suo futuro Sabrina spera di migliorare «perché - aggiunge - non se ne può più di aspettare che lo Stato ci dia due soldi per vivere. È uno strazio e un’umiliazione per tutti noi italiani che viviamo in questa situazione».

