Ordinano 5 camion di Nutella da 500mila euro, poi scompaiono nel nulla col carico

Ordinarono confezioni di Nutella alla Ferrero per 500mila euro, ma dopo la consegna del prodotto sparirono nel nulla senza pagare. Le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Bologna sul raggiro al gruppo piemontese hanno portato mercoledì a quattro misure di custodia cautelare: tre uomini agli arresti domiciliari e un obbligo di dimora per una donna napoletana di 34.



L'operazione "nocciola amara" ha accertato che nel 2016 l'azienda venne contattata da un rappresentante di una società che chiedeva di incontrare un agente commerciale a Bologna per accordarsi su una fornitura. Un primo acquisto da 100mila euro venne regolarmente saldato e furono prodotti documenti che dimostravano la solvibilità della società. Seguì un secondo ordine da 500mila euro e cinque camion pieni di Nutella furono inviati e scaricati a Bologna. Questa volta però, gli assegni per pagare erano scoperti e chi aveva fatto l'ordine divenne irreperibile. A loro si è arrivati grazie alla donna, Giovanna Sirico, a cui era falsamente intestata la società.



Le indagini coordinate dal Pm Gabriella Tavano hanno portato a identificare anche due titolari, Giosué Guglielmi, 47 anni di Mogliano Veneto e Ferdinando Faravalo, 41, di Napoli, oltre a un magazziniere, Antonio Annunziata, di 33. La Nutella non è mai stata ritrovata. L'accusa per gli indagati è associazione a delinquere finalizzata a truffa e ricettazione.

