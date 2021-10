Uccise due sorelle dopo un "patto col diavolo", condannato all'ergastolo

Aveva ucciso due sorelle, nel giugno 2020 a Londra, dopo aver firmato «un patto col diavolo per vincere alla lotteria». Il 19enne Danyal Hussein è stato condannato oggi all'ergastolo, con la precisazione che almeno 35 anni vengano trascorsi in carcere.

Il delitto era avvenuto lo scorso anno al Fryent Country Park di Wembley. Le due sorellastre Bibaa Henry e Nicole Smallman erano state uccise al termine della festa di Bibaa, che aveva appena compiuto 46 anni. Gli investigatori hanno trovato nella casa di Danyal Hussein un «contratto» che l'uomo ha scritto a mano con «il potente re Lucifuge Rofocale» in cui prometteva di sacrificare «almeno sei donne ogni sei mesi» in cambio di una grande vincita alla lotteria Mega Millions Super Jackpot. Come riporta l'emittente Sky News, Hussein ha firmato il contratto con il suo stesso sangue.

A Nicole sono state inflitte 48 coltellate, a Bibaa otto. Nei 10 giorni successivi agli omicidi, Hussein ha speso 160 sterline in biglietti della lotteria. Collegato in videoconferenza con il tribunale dal carcere di Belmarsh per motivi riconducibili al coronavirus, Hussein è stato condannato dalla giudice Whipple. «Hai trovato queste due donne. Eri un estraneo per loro. Le hai sorprese, le hai terrorizzate e le hai uccise», ha detto la giudice. Considerato un ragazzo problematico, cresciuto nel sud di Londra, all'età di 15 anni Hussein era stato indirizzato dagli insegnanti al programma anti-estremismo del governo britannico dopo che, dai computer della scuola, accedeva alla propaganda di estrema destra. Tre anni dopo era uscito dal programma. In seguito agli omicidi, la polizia ha scoperto la sua attività in forum satanici online, dove faceva ricerche sull'ideologia di destra.

