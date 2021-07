Bollettino Covid di mercoledì 14 luglio: 23 morti e 2.153 nuovi positivi. È il dato più alto dal 9 giugno scorso

Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 14 luglio del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 2.153 su 210.599 tamponi (ieri erano stati 1.534 su 192.543 tamponi). Sono 23 i morti di oggi (ieri erano stati 20). Con 1.079 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 41.700, 1.051 in più rispetto a ieri quando c'era stato un incremento di 223 unità.

Il tasso di positività è oggi è all'1,02% (ieri era allo 0,79%). ll totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale a 127.831. Il dato di oggi dei nuovi positivi è il più alto dallo scorso 9 giugno, quando i casi giornalieri in Italia furono 2.199.

Covid in Italia, il bollettino del 14 luglio

Il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia è dunque di 4.275.846, di cui 127.831 morti e 4.106.315 dimessi e guariti, 1.079 nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente positivi sono 41.700, ieri erano 40.649, un incremento di 1.051 unità. I tamponi totali (molecolari più antigenici) effettuati solo oggi sono 210.599 (ieri erano stati 192.543). I tamponi totali effettuati fino ad oggi sono 73.985.973, mentre il totale delle persone testate è di 30.116.643.

Del totale dei positivi sono 40.441 quelli in isolamento domiciliare (+1.077 rispetto a ieri), 1.108 ricoverati con sintomi (-20 rispetto a ieri) mentre i malati in terapia intensiva sono 151 (-6). Gli ingressi in terapia intensiva sono oggi 7 (stesso dato di ieri).

