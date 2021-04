Pizzaiolo morto avvelenato dalla moglie, la donna ossessionata dalla maternità. Le chat choc con l'amante: «L'hai ammazzato»

«Tu hai ammazzato tuo marito, lo hai avvelenato, lo hai fatto, lo hai detto e ora mi hai buttato nell'immondizia. Stai giocando con i miei sentimenti. Lo sai che hai fatto? Che eri in pizzeria, eri incatenata e tutte queste cose non le potevi fare. E quel povero Cristo che lo hai avvelenato». È una delle conversazioni choc che l'amante della donna accusata ieri di avere avvelenato il marito ha consegnato ai carabinieri, facendo riaprire le indagini sul decesso dell'uomo per anni creduto morto per un infarto. La donna, Loredana Graziano, è stata arrestata ieri grazie alle rivelazioni dell'ex.

Secondo gli investigatori la Graziano avrebbe invano per anni tentato di avere un figlio col marito, Sebastiano Rosella Musico. Poi avrebbe cercato di rimanere incinta dell'amante, tanto da andare con lui dal ginecologo per trovare una cura all'infertilità. Tentativi falliti che avrebbero indotto Loredana a iniziare una terza relazione.

Un nuovo amore che avrebbe scatenato la rabbia del primo amante. Lui avrebbe preso a perseguitarla specie dopo aver scoperto che aveva una nuova relazione. La vigilia di Natale del 2019 la donna lo ha denunciato per stalking per la terza volta. L'amante è stato arrestato, ma ha raccontato agli investigatori che aveva cose importanti da riferire sulla fine del marito di Loredana. E ha consegnato le sim telefoniche per confermare le sue accuse. Nelle memorie ci sono conversazioni, messaggi che hanno inchiodato Loredana e fatto riaprire il caso.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Aprile 2021, 20:59

