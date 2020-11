Il ministro Speranza firma l'ordinanza: «No polemiche, uniti ce la faremo». SCARICA IL PDF

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato la nuova ordinanza con le misure restrittive differenziate in base alle Regioni, che divide di fatto il Paese tra Regioni gialle, arancioni e rosse. «In queste settimane i contagi sono aumentati in modo imponente - afferma il ministro - Dobbiamo fare ogni sforzo per rallentarne la corsa. Per questo stasera ho firmato una nuova ordinanza con misure restrittive per le regioni che i nostri tecnici hanno individuato come quelle più a rischio».

«Il Covid-19 ci ha insegnato che dobbiamo agire in fretta e in modo deciso», scrive Speranza in un post sul suo profilo Facebook. «Non c'è spazio per incertezze e polemiche. So che queste scelte comportano sacrifici e difficoltà, ma sono l'unica strada per piegare la curva. Uniti ce la faremo», aggiunge Speranza. ​

