Dramma inda competizione su sei trasportati da un camion sono morti stamane per il ribaltamento dei veicolo in un incidente avvenuto sullache collega. Ferito in modo lieve il conducente del mezzo, un trentenne trasferito in codice giallo all'ospedale di Savona.L'incidente è avvenuto alle 6.30 nel tratto dell'autostrada che collega l'A6 all'A10 in prossimità di Savona. Il camion proveniva da Torino e era diretto a Sanremo per una gara internazionale. Sul luogo dell'incidente è intervenuta la Polizia Stradale della Sottosezione di Mondovì che sta accertando le cause dell'incidente. Il camion è uscito di strada e si è ribaltato appoggiandosi al guardrail.Per soccorrere i cavalli sono intervenuti i veterinari della Asl che dopo avere appurato la morte di 4 animali hanno avviato le cure agli altri due rimasti feriti. L'incidente ha provocato gravi disagi al traffico: chiuso lo svincolo A6/A10 in direzione Savona, il traffico proveniente da Torino viene deviato verso Genova, dove gli automobilisti possono uscire al casello di Albissola e rientrare per proseguire verso Ventimiglia. Code presenti anche in A10 e sull' Aurelia in direzione di Genova.