Nuovo dpcm, scuole chiuse non solo in zona rossa. Oggi la firma di Draghi: ma il premier non parlerà

Il premier Mario Draghi firmerà oggi il nuovo dpcm che entrerà in vigore dal prossimo 6 marzo. Ma a differenza del suo predecessore, non ci sarà nessuna conferenza stampa in merito: Palazzo Chigi si limiterà a diffondere una nota sulle misure adottate che dovranno cercare di contenere i contagi da coronavirus. Un netto cambio di rotta rispetto a Giuseppe Conte, che teneva sistematicamente una conferenza stampa in queste occasioni: è la prima volta che l'adozione di un nuovo dpcm non viene accompagnata da una conferenza stampa del premier.

La cabina di regia a Palazzo Chigi con Draghi e i ministri è durata circa un'ora: nella riunione, si apprende da fonti di governo, sarebbe stata espressa preoccupazione per l'alta contagiosità delle varianti Covid. Ora è in programma un'altra riunione con le Regioni: «Ci hanno convocato pochi minuti fa, tra non molto, per una riunione col Governo e le Regioni sul nuovo dpcm», ha detto il governatore dell'Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, a margine di una conferenza stampa a Bologna.

Scuole chiuse in zone rosse

Scuole di ogni ordine e grado chiuse nelle zone rosse, quelle più colpite dal Covid. Non solo. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti di governo presenti alla cabina di regia di questa mattina con il premier Mario Draghi, la decisione assunta sarebbe quella di chiudere le aule, e tenere i ragazzi a casa con la didattica a distanza, «anche nelle aree con 250 positivi ogni 100mila abitanti nell'aggregato settimanale o se ci sono situazione di allarme evidente e motivato», spiega una fonte di prima piano. Sembra dunque prevalere la linea avanzata da diversi governatori, il veneto Luca Zaia in testa, per allargare la 'stretta' anche in altre zone a rischio, non circoscrivendola alle solo aree rosse.

La decisione della cabina di regia, al centro del nuovo confronto che alle 12 avrà luogo con le regioni -presente anche il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi- si allinea inoltre al parere espresso dal Cts sulla questione. E sarebbe questa, riferiscono fonti di governo all'Adnkronos, l'unica novità che verrà introdotta nel dpcm che il premier Mario Draghi firmerà oggi. Non è prevalsa, dunque, la linea tenuta ieri al tavolo dai ministri Roberto Speranza, Dario Franceschini, Stefano Patuanelli, Elena Bonetti e dallo stesso Bianchi, ovvero chiudere anche altre realtà a rischio nelle zone ad alto contagio, ad esempio i centri commerciali. La stretta decisa sembra riguardare il solo mondo della scuola.

