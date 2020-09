Positivo al coronavirus muore mentre raggiunge ambulanza a piedi: aperta inchiesta

Ritrovato un corpo nell'Adda, il papà che ogni giorno si tuffa per cercare la figlia: «Vorrei fosse lei, solo allora troverà pace»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Settembre 2020, 15:44

il 65enne di Seui positivo al Covid, deceduto sabato scorso mentre cercava di raggiungere l'ambulanza che lo avrebbe dovuto trasportare all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari a seguito dell'aggravamento delle sue condizioni di salute. La famiglia della vittima ha già nomitato un avvocato che seguirà lo sviluppo delle indagini. Si tratta di Marcello Caddori: sua l'istanza al gip affinchè l'autopsia disposta dal pm si svolga nelle forme dell'incidente probatorio.Lobina, emigrato in Germania dove viveva con la moglie e i figli, era rientrato in Sardegna a luglio per restare qualche mese con l'anziana madre, quando ha contratto il virus. "Da qualche giorno era in quarantena nella sua abitazione di Seui - spiega Caddori - sabato pomeriggio è stato visitato da una equipe medica che ha riscontrato una grave insufficienza respiratoria. Si è quindi deciso per il ricovero all'ospedale SS. Trinità di Cagliari ma l'ambulanza - denuncia l'avvocato - è arrivata da Nuoro solo alle 21. Nelle vie strette del paese, poi, non si è riusciti ad avvicinare il mezzo all'abitazione di Lobina e gli è stato chiesto di raggiungerla a piedi: così è uscito di casa con la valigia, è arrivato in via Roma dopo aver percorso una salita ripidissima, ed è stramazzato al suolo a pochi metri dal mezzo che lo aspettava. Ha provato a rialzarsi ma non c'è riuscito.che hanno aspettato 20 minuti prima di intervenire e lo hanno fatto con un messaggio cardiaco manuale senza usare il defibrillatore. Essendo in presenza di un paziente positivo al covid 19 - sottolinea il legale - non poteva uscire di casa per raggiungere l'ambulanza, come gli è stato esplicitamente chiesto al telefono, ma sarebbero dovuti essere loro a recarsi nella sua abitazione e prelevarlo eventualmente con una barella".