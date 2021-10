Operaio muore a 30 anni: è caduto in una vasca piena di mosto. Nunzio lascia moglie e figlia piccola

Hanno tentato di soccorrerlo, ma non c'è stato niente da fare. Ennesimo incidente sul lavoro in Puglia: a perdere la vita un operaio di un'azienda vinicola di Andria. Un operaio di 30 anni, Nunzio Cognetti, è morto dopo essere caduto in una vasca piena di mosto mentre erano in corso le operazioni di vinificazione in un'azienda di Andria (Barletta-Andria-Trani). Il giovane era sposato e aveva una figlia piccola.

L'incidente è avvenuto ieri sera. A quanto si apprende, l'operaio è stato prima soccorso dai colleghi e subito dopo dal personale del 118 ma per lui non c'è stato nulla da fare. Cognetti stava lavorando a un macchinario per la vinificazione. Il macchinario è stato posto sotto sequestro. La tragedia è avvenuta nell'azienda 'Agrinatura', che si trova nelle campagne di Andria.

Si indaga per omicidio colposo

Un fascicolo d'inchiesta a carico di ignoti è stato aperto in relazione alla morte di Nunzio Cognetti: l'ipotesi di reato è omicidio colposo con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione e non è chiaro se l'operaio sia caduto in una vasca per la preparazione del vino o di sughi pronti. A dare l'allarme sono stati gli altri operai presenti in azienda, che avrebbero provato a rianimare il 30enne anche praticando il massaggio cardiaco. Quando i medici del 118 sono arrivati, però, non hanno potuto fare altro che costatare il decesso. Sono intervenuti anche gli uomini dello Spesal per accertare la posizione lavorativa della vittima che - da prime verifiche - sembrerebbe essere regolarmente assunta.

