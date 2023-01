Scopre un tumore durante la gravidanza, "mamma coraggio" muore dopo il parto: Nunzia aveva 27 anni

È morta Nunzia, la mamma di 27 anni che ha portato avanti la gravidanza nonostante un brutto tumore. È deceduta 6 giorni dopo aver dato alla luce sua figlia Emanuela, la secondogenita. Era stata soprannominata "mamma coraggio", per la forza con cui ha portato avanti la gravidanza nonostante la brutta malattia.

Maria Mesi, chi è l'amante di Messina Denaro indagata: «Era innamoratissima, gli regalava profumi e videogiochi»

Accoltellata mentre passeggia in centro: la morte choc di una ragazza di 15 anni. «Il fidanzato ferito per difenderla»

Morta 6 giorni dopo il parto

La giovane donna è morta lunedì scorso. Aveva scoperto del tumore durante i primi mesi della gravidanza, ma aveva deciso di non abortire, con tutte le conseguenze che ne sono derivate. È morta pochi giorni dopo aver partorito, a causa delle complicanze. La neonata sta bene, ha potuto passare qualche ora con la mamma prima di salutarla per sempre. Lunedì si sono tenuti i funerali.

I messaggi di cordoglio

Tantissimi i messaggi di cordoglio e dolore che stanno arrivando sui social. «Sto male e non voglio crederci, tu che mi trattavi come fossi uno di famiglia sapendo il legame che ho con tuo marito che per me e un fratello. Che Dio possa tenerti per mano e far in modo di farti stare vicino alle tue principesse con l’anima. Tu che sei la nostra famiglia, tu che sei sempre stata il nostro pilastro, te ne sei andata», scrive un utente. Ancora, nei post e nei commenti sui social si leggono frasi come: «Non ci posso credere ancora, mi si è ghiacciato Il cuore stamattina», oppure «ora restano solo i ricordi, non ci sono parole amica mia».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Gennaio 2023, 22:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA