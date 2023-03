Mix letale di droghe, Nunzia morì a 24 anni dopo la discoteca: imputati i tre amici che erano con lei

di Redazione web

Morta per un mix letale di droghe. Nunzia Colurciello, 24enne di Napoli, ma residente a Mantova, quella notte del 20 ottobre 2018, era in discoteca, al Tube Club di Modena, dove era arrivata insieme a due mantovani, che l'avrebbero portata da un pusher per comprare la cocaina.

La donna di 47 anni che era insieme a lei, Anna Mastrochicco, invece, le avrebbe dato anche alcune dosi di Mdma, ma secondo i magistrati, Guido Bernardi, 52enne ed Alessandro Colombini, 43enne, entrambi imputati, avrebbero responsabilità nell'overdose fatale, racconta la Voce di Mantova.

Accusati della morte

I due imputati, accusati del reato di morte come conseguenza di altro reato, hanno chiesto il patteggiamento, mentre la 47enne anche lei imputata, non ha avanzato alcuna richiesta di alternativa prevista dall'iter processuale. La ragazza avrebbe assunto quelle sostanze più volte durante la notte in discoteca.

Collassata per overdose

Prima dell'alba la 24enne è collassata in preda a convulsioni. Deceduta per arresto cardiaco, dall'autopsia è emerso che la causa del decesso era da addebitare a un micidiale cocktail di cocaina e droghe sintetiche assunto dalla ragazza.

