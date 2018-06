Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Lui si chiama Tarim Bu Aziz, per una maggiore integrazione chiedenelle scuole italiane. Tu cosa gli rispondi?». Questo post, corredato da una foto di un ignaro quanto sorridente giovane dalle sembianze magrebine o mediorientali, è stato pubblicato da una pagina Facebook, una specie di esperimento sociale per vedere in quanti avrebbero creduto alla bufala. Se poi di bufala si può parlare, dato che è difficile credere che nel 2018 ci sia qualcuno che ci caschi.I numeri arabi, come sappiamo più o meno dalla prima elementare, sono infatti i numeri che usiamo nella vita di tutti i giorni: 1, 2, 3, 4, eccetera. Sempre se invece qualcuno di noi non è cresciuto in scuole in cui la matematica veniva ad esempio spiegata con i numeri romani (I, II, III, IV, V...) o col codice binario. Ma, incredibile ma vero, in decine, centinaia di utenti sono cascati nella “trappola” lanciata dalla pagina Facebook, pensando che quel giovane arabo, non si capisce poi dall’alto di quale autorità, volesse rivoluzionare la nostra vita quotidiana costringendoci a cambiare i nostri numeri per farci usare i suoi.E leggere quanti insulti partono verso questo ignaro arabo, e in generale contro gli immigrati o contro le Ong che li soccorrono, è preoccupante, a dimostrare come questo argomento sia sentito più che mai in questo periodo. La pagina,, non è nuova a questo tipo di provocazioni: un paio di giorni fa, ad esempio, ha postato - invitando a leggere i commenti - un articolo di un sito locale in cui si chiedeva ai lettori, davanti ad una foto di un'imbarcazione piena di migranti, "Se su questo barcone ci fossero cagnolini e gattini, li adottereste?". Non serve aggiungere di che tenore fossero, appunto, i commenti al post.