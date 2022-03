Avevano 160 auto intestate, ma in realtà erano nullatenenti: a processo due prestanome

Sulla carta possedevano 160 auto, ma per lo Stato erano due donne nullatenenti. Una delle due, addirittura, risulta abitare in un alloggio comunale di Milano. L'incongruenza evdidente ha fatto emergere che, in realtà, le vetture servivano a una banda specializzata in furti e rapine nel nord Italia, scoperta da un'indagine partita da Verona, grazie alla polizia locale e i carabinieri di San Giovanni Lupatoto.

L'organizzazione criminale sarebbe specializzata in molti reati, come furti agli anziani, nelle abitazioni e rapine. Gli accertamenti sono scattati a metà ottobre, quando i militari hanno fermato un veicolo per un controllo, scoprendo al suo interno documenti e chiavi di altre auto.

Il meccanismo era ormai oliato: con grande rapidità alle due donne venivano intestati uno o due veicoli al giorno, fino ad accumulare il totale di 160; molte delle vetture erano in fermo fiscale e sottoposte a divieto di vendita. La polizia locale ha incrociato i dati con l'Ufficio Intestazioni Fittizie della Procura della repubblica di Milano, dove è emersa una lista di reati collegati, come false attestazioni e resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, porto ingiustificato di armi e di oggetti per lo scasso.

La magistratura del capoluogo lombardo ha quindi emesso un provvedimento di blocco anagrafico per le due donne, così da rendere impossibile altre intestazioni fittizie. I veicoli sono stati posti sotto sequestro, e le due donne sono state già rinviate a giudizio per il reato di truffa ai danni dello Stato.

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Marzo 2022, 20:19

