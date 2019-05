Si spoglia in piazza ​e appoggia i vestiti sull'auto dei vigili urbani

L’Aso (accertamento sanitario obbligatorio) è diventato Tso per un uomo del ‘84 residente nel territorio fogliense, già conosciuto dai vigili urbani di Urbino, arrivato in piazza Garibaldi a Fermignano (Pesaro Urbino), con il mini autobus Pollicino, dove ha poi cominciato a spogliarsi appoggiando gli indumenti - come volesse provocare - sopra il tettuccio dell’auto della Municipale associata dell’Alta Valle del Metauro, e a tormentare avventori di un bar centrale. Era in stato psicofisico confusionale, alterato, con ogni probabilità, da alcolici. In pochi minuti lo slargo della cittadina è diventato un teatro preso d’assalto dai curiosi fino a quando un vigile ha chiesto l’intervento dei carabinieri di Mercatello sul Metauro e del 118 di Urbino.



C'è voluta, tra forze dell'ordine e paramedici, un'ordinanza di ricovero da parte del primo cittadino di Fermignano, Emanuele Feduzi, per far sì che la situazione tornasse alla normalità anche se nessuno dei presenti ha subito aggressioni o riportato danni. Solo un po' di esibizionismo e qualche un "botta". Ultimo aggiornamento: 15:41