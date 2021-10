Incidente tra un'auto e un furgone, morte madre e figlia: Giada aveva 13 anni, Sabrina 56

Una donna di 56 anni, Sabrina Boscolo, e la figlia di 13 anni, Giada Cantoia, sono morte questa mattina dopo un incidente stradale tra l'auto su cui viaggiavano ed un furgone. È accaduto questa mattina a Cavaglietto (Novara).

L'adolescente è morta sul colpo, la madre dopo il disperato ricovero in ospedale. L'incidente è avvenuto, intorno alle 7.30 di oggi, sulla strada provinciale 21, che collega Barengo a Cavaglietto. Madre e figlia vivevano a Vaprio d'Agogna e si stavano recando a Ghemme: Giada per andare a scuola, Sabrina per andare al lavoro. Ancora da ricostruire la dinamica esatta dello scontro frontale: il conducente del furgone è sotto choc ma praticamente illeso.

Immediati i soccorsi sul luogo dell'incidente, con l'intervento di 118, vigili del fuoco, polizia stradale e municipale. Sabrina Boscolo è stata portata all'ospedale Maggiore di Novara con l'elicottero, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Ottobre 2021, 14:17

