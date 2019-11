Vuole fare il biglietto con 50 euro, autista bus la insulta: «Marocchina di m...». Uno studente denuncia tutto

Una donna straniera avrebbe chiesto di fare il biglietto su un autobus con una banconota di grosso taglio, da 50 euro, e l'autista contrariato si sarebbe rivolto a lei con un insulto: accade a Novara, protagonista un autista della Sun, società che si occupa del trasporto pubblico in città e nell'Ovest Ticino. Dopo aver rifiutato il pagamento con la banconota da 50 euro, l'autista avrebbe poi rivolto un epiteto pesante all'indirizzo della donna (

LA CONDANNA DELLA SUN «Appena ci siamo accorti di questa segnalazione sui social - ha spiegato all'Adnkronos il presidente della società di trasporti Gaetaneo D'Aurea - ci siano attivati per chiedere che dell'episodio venisse fatta una denuncia formale che è arrivata questa mattina. A questo punto verificheremo l'accaduto, sentiremo l'autista, abbiamo anche chiesto a chi ha fatto la segnalazione se ha testimoni a supporto e, nel caso, se sarà necessario adottare un provvedimento disciplinare nei confronti dell'autista».



«Si tratta di episodi che non si possono tollerare - aggiunge D'Aurea - capiamo che il lavoro è difficile, che sul mezzo pubblico salgono molti utenti, alcuni a volte possono essere scontrosi, però una persona che indossa una divisa rappresenta un'azienda e fa un servizio pubblico e non può permettersi certi comportamenti».

Venerdì 15 Novembre 2019, 12:09

«marocchina di m...»).L'episodio non è però sfuggito a un ragazzo, uno studente che si trovava sull'autobus: dopo aver postato la vicenda sui social, il giovane è stato contattato dall'azienda di trasporti e ha fatto avere una relazione sull'accaduto all'Ufficio relazioni con il pubblico della Sun, che ha aperto un'indagine interna. Dopo la brusca risposta dell’autista, la passeggera avrebbe poi rovistato nella sua borsa riuscendo a trovare le monetine necessarie per il biglietto, circa 2,50 euro. «Tutti i passeggeri sono rimasti in silenzio ma erano perplessi per quello che hanno visto», le parole dello studente in una lettera inviata tra gli altri al sindaco di Novara