Unè ricoverato in gravi condizioni. È successo in provincia di Novara, dove il bimbo ha ingoiato un piccolo oggetto, forse una pallina, ed è finito in ospedale nel capoluogo piemontese: immediati i soccorsi dei sanitari del 118, che hanno trasportato il bimbo subito in ospedale.Il bimbo, come scrive il quotidiano La Stampa, era andato in arresto cardiaco: c'è voluta oltre un'ora e mezza di tentativi di rianimarlo da parte dell'equipe del 118, con l'ambulanza medicalizzata di Borgomanero che lo ha poi trasportato all'ospedale Maggiore. Il dramma è avvenuto a Momo nella serata di domenica: il bimbo è in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione.