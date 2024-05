Novantenne denuncia il marito coetaneo dopo anni di violenze: «Mi ha picchiata per 50 anni». L'anziano non potrà più avvicinarsi alla sua famiglia

di Redazione Web

Dopo anni di maltrattamenti, alla fine è crollata e ha deciso di denunciare tutte le violenze subite dal marito alla polizia di Padova. È ciò che è accaduto a un'anziana di 90 anni, che ha dichiarato agli inquirenti: «Mi ha picchiato per 50 anni», riferendosi al marito coetaneo. Una vita vissuta nel terrore, che è finito venerdì 10 maggio quando il Gip Elena Lazzarin ha firmato una misura restrittiva nei confronti del 90enne, che adesso non potrà più avvicinarsi alla sua famiglia.

La storia

La coppia, residente a Padova, si è sposata nel 1956. Un matrimonio felice, che ha portato anche alla nascita di due figli, che adesso hanno 60 anni. Una gioia apparente, perché dentro le mura di casa la donna e i suoi due bambini hanno vissuto l'inferno. «Mi picchia da 50 anni e ha anche pestato i nostri figli, quando erano piccoli.

La violenza, solitamente, esplodeva per futili motivi o durante i litigi. Nell'ultimo periodo, l'uomo era diventato molto più aggressivo nei confronti della donna. Come è accaduto lo scorso 25 febbraio, quando la 90enne si è ritrovata costretta a recarsi al pronto soccorso per farsi medicare i colpi al torace provocati dai pugni del marito. Alla pensionata i medici hanno dato una prognosi di dieci giorni, ma nonostante le ferite e i rimproveri da parte dei figli, l'uomo ha continuato a picchiarla.

La denuncia

Dopo un nuovo episodio di violenze, a metà aprile la donna si è confidata con i suoi figli e ha preso coraggio, andando a denunciare il marito alla polizia. Gli agenti hanno ascoltato il racconto della donna e dei figli, che hanno confermato come il papà abbia picchiato la mamma durante la loro infanzia e adolescenza. Dopo aver appurato la veritidicità del racconto, la Procura ha inserito l'uomo nel registro degli indagati per maltrattamenti in famiglia e, per non rischiare che l'anziano colpisca nuovamente la moglia, il Gip ha emesso un divieto di avvicinamento alla famiglia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Maggio 2024, 11:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA