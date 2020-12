Le notizie sbagliate 2020: dal "padre" di Paolo Rossi all'aggressione a Carocci a Teddy Reno, Leggo ricorda i suoi errori

Quando alla fine dello scorso anno avevamo pubblicato l'elenco di tutti i nostri errori, oltre a chiedere scusa ai lettori, ci eravamo ripromessi di migliorare. Ci abbiamo provato. E in parte ci siamo riusciti. Ma non fino in fondo. Così anche quest'anno ci ritroviamo a elencare una lista di ricostruzioni errate, refusi (qualcuno ha fatto sorridere come il calciatore della Juventus Cuadrado scritto con la Q, imperdonabile invece quel Recovery found anziché fund) e inesattezze presenti nelle nostre pagine. Chiediamo ancora scusa agli interessati e ai lettori tutti.



CINEMA AMERICA

Il 18 luglio Valerio Carocci, giovane leader del Cinema America di Roma, è stato aggredito nei pressi di Trastevere. Inizialmente diversi media - tra cui il nostro giornale - hanno indicato l'aggressore come un membro di una organizzazione di estrema destra, vicina a Casapound. Si trattava invece addirittura del contrario: di un giovane che gravita nel centro sociale Acrobax, dell'area antagonista di sinistra, nel quartiere Marconi.



COVID E NEGOZI CHIUSI

Il 17 settembre, in apertura della Cronaca di Roma, abbiamo pubblicato un servizio sugli esercizi commerciali che non avevano riaperto a Roma a causa della pandemia. Secondo le stime di Confcommercio, si trattava del 15% dei negozi in periferia e del 25% nel centro storico, ma noi abbiamo erroneamente concluso che si trattava del 40% complessivo degli esercizi commerciali.



IL PADRE DI PABLITO

Nello sport, in occasione della morte di Paolo Rossi (lo scorso 9 dicembre), abbiamo fatto un torto a Giorgio Lago, storico direttore del Gazzettino di Venezia, scrivendo che il soprannome Pablito era stato inventato da Gianni Brera durante il Mondiale 1982. Invece, l'invenzione è proprio di Giorgio Lago che scrisse per primo di Pablito, al Mundial di Argentina del 1978. Sempre nello sport abbiamo dato per certo l'arrivo di Francesco Totti nella nuova Roma di Dan Friedkin, ma la trattativa non è mai decollata.



VIGILI E SESSO

Abbiamo raccontato di quella coppia di vigili sorpresa a fare sesso. Ma a tradirli non è stata, come abbiamo scritto, l'autoradio di servizio lasciata accesa ma una registrazione da parte di qualcuno che poi ha presentato l'esposto al Comando. Ora quindi la magistratura indaga per capire se le effusioni siano avvenute nell'auto di servizio e durante l'orario di lavoro ma anche sull'intercettazione abusiva (dove i vigili sono vittime).



DPCM FAKE

Diverso il caso del web, dove, a causa dei tempi serrati, l'errore è spesso dietro l'angolo. Ad esempio, abbiamo messo online una bozza - errata - di uno dei tanti dpcm del governo: in quel caso ci siamo scusati subito con i nostri lettori.



PARENTELE PERICOLOSE

Strappa invece un sorriso uno scambio di persona avvenuto sulle nostre pagine elettroniche: per qualche ora il fidanzato di Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen, è diventato Francesco Moser, padre di Ignazio Moser. Sempre uno scambio di persona ci ha portato a sbagliare il nome del marito di Rita Pavone: invece che Teddy Reno abbiamo scritto che il suo compagno era Tony Renis.

