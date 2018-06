Nordafricano freddato per strada a Corsico. Ancora emergenza nell'hinterland milanese

Domenica 17 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un nordafricano, probabilmente un senegalese, è stato ucciso questa notte a colpi di arma da fuoco per strada a Corsico, nell'hinterland di Milano. L'omicidio sarebbe avvenuto, intorno alle 23.30 di sabato, in via delle Querce.L'uomo non è stato ancora identificato. Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno ricostruendo la dinamicadell'omicidio.