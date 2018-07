Norcia, colpito da un pugno durante una lite: 33enne in coma

Domenica 29 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

NORCIA - Un 33enne ricoverato in rianimazione, all'ospedale di Terni e un suo coetaneo in carcere, a Spoleto, con l'accusa di tentato omicidio. Sono gli effetti di una lite avvenuta nella notte tra sabato e domenica a Norcia, nei pressi di un pub. L'intervento intorno alle 5 del mattino. Quando i carabinieri del nucleo radiomobile di Norcia sono arrivati sul posto, il 33enne era a terra, privo di sensi. Immediata la corsa in ospedale, a Spoleto, dove i medici, vista la gravità della situazione, hanno disposto l'immediato trasferimento del giovane al Santa Maria di Terni. Il 33enne, nursino ma da qualche tempo all'estero per lavoro, è ricoverato in rianimazione: le sue condizioni sono molto gravi. i militari, al comando del capitano Pasqualino Trotta, hanno subito individuato il presunto aggressore, anche lui di Norcia, coetaneo della vittima. Dopo i primi accertamenti, il giovane è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e trasferito nel carcere di Spoleto. Secondo le prime verifiche, la lite e la successiva aggressione sarebbe avvenuta per futili motivi, anche se proseguono gli accertamenti.