Catene da neve ritirate: l'azienda offre rimborso o sostituzione

Giovedì 28 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 09:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Norauto, azienda leader nella vendita di pneumatici, elettronica e ricambi auto, invita i clienti a restituire in via precauzionale le cateneNorauto 7mm. "A seguito di alcuni controlli effettuati sul prodotto - si legge in una nota diramata dall'azienda - Norauto invita i clienti che hanno acquistato una catena da neve marchio Norauto da 7mm appartenente alla lista seguente a non utilizzarle e a riportarle in qualsiasi centro Norauto dove potranno sostituirle oppure ricevere il rimborso".I prodotti interessati dal richiamo sono i seguenti:NORAUTO C/NEVE 55 7MM YA codice EAN 3501361156568NORAUTO C/NEVE 60 7MM YA codice EAN 3501361156575NORAUTO C/NEVE 65 7MM YA codice EAN 3501361156582NORAUTO C/NEVE 70 7MM YA codice EAN 3501361156599NORAUTO C/NEVE 80 7MM YA codice EAN 3501361157701NORAUTO C/NEVE 90 7MM YA codice EAN 3501361157718NORAUTO C/NEVE 95 7MM YA codice EAN 3501361157725NORAUTO C/NEVE 97 7MM YA codice EAN 3501361157732NORAUTO C/NEVE 100 7MM YA codice EAN 3501361157749NORAUTO C/NEVE 102 7MM YA codice EAN 3501361157756NORAUTO C/NEVE 103 7MM YA codice EAN 3501361157763NORAUTO C/NEVE 104 7MM YA codice EAN 3501361157770