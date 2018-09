Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

è un anziano in pensione come tanti altri, ma ogni giorno si rimbocca le maniche e si rende utile per la sua. Per tutta l'estate ha sistemato muretti, aiuole e spartitraffico della città pugliese senza nessuna richiesta o autorizzazione ufficiale, ma semplicemente armato di tanta buona volontà e senso civico. Nulla ha potuto fermarlo, nemmeno il caldo estivo o le forti piogge di agosto. Nonno Vito non è più giovanissimo, ma la sua lunga esperienza da muratore, pittore e giardiniere l'ha aiutato a sistemare almeno un pezzetto della sua città.A notarlo è stata una giornalista - racconta BrindisiReport - che gli ha chiesto perché si desse tanto da fare. La risposta? Nonno Vito vuole semplicemente «rendersi utile», senza nessuna polemica, affinché «Brindisi resti una bella città». Lo straordinario esempio di senso civico di quest'uomo è stato riconosciuto anche dal sindaco Riccardo Rossi, che ha rimborsato Vito per le spese sostenute e ha voluto incontrarlo per ringraziarlo di persona.