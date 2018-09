Nonno Mariano, il 91enne malato terminale sfrattato per volere dei parenti

Nadia Toffa, il grande ritorno a Le Iene: ovazione del pubblico in studio

Ha vissuto in quella modesta abitazione per 40 anni, ed oggi che ne ha 91, ed èdi cancro, vuole realizzare il suo sogno: morire in quella casa., un anziano di, è però statoper volere di alcuni parenti, in seguito ad una disputa familiare e nonostante il sostegno di tante persone, non solo nella sua città.Della vicenda disi è occupata anche Nina Palmieri per Le Iene: in queste lunghe settimane, l'inviata della trasmissione di Italia 1 ha finito per affezionarsi a lui e alle sue due figlie, che hanno resistito fino alla fine per evitare uno sfratto.La battaglia legale con la nipote Isabella e col marito Pino ha avuto l'esito che le figlie dell'anziano non volevano: a causa di vecchi rancori per un'eredità, la coppia aveva infatti comprato all'asta l'appartamento che era die che l'uomo si era visto pignorare per debiti. I due, nel corso dei mesi, avevano anche deriso e insultato il povero anziano, minacciandolo di buttarlo fuori di casa.A nulla erano valse le continue proposte di, disposto a pagare un affitto di 400 euro al mese pur di morire nella sua casa. Come se non bastasse, un ictus dovuto ad uno sbalzo di pressione ha portato via la moglie di Mariano nello scorso maggio. I filmati girati dalle due figlie dell'anziano e dalle telecamere de Le Iene hanno anche dimostrato come l'amministratrice di sostegno assegnata a Mariano fosse impegnata più a rendere possibile lo sfratto che ad occuparsi delle reali necessità dell'anziano., infatti, si trova in condizioni di salute così precarie da non poter essere alloggiato in una comune casa di riposo. Un'osservazione ribadita anche dai medici, ma l'amministratrice di sostegno non ha voluto sentire ragione. La polizia, anche in assetto antisommossa per reprimere ogni possibile rivolta da parte dei concittadini, ha costrettoallo, portandolo in una residenza per anziani. Qui, senza le cure necessarie, nonno Mariano ha rischiato di morire ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale. Ora sta meglio, ma solo fisicamente: i dolori psicologici potrebbero aver già lasciato ferite incurabili...