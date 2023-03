«Nonno Giovanni non parla ed è solo nella Rsa», Silvia lo adotta e i video commuovono il web

di Redazione Web

Nonno Giovanni, ha 95 anni e non parla a causa di un ictus. È completamente solo perché i suoi parenti l'hanno abbandonato in una Rsa. Oggi, però, ha una nuova nipotina: Silvia. Una storia emozionante che è diventata virale grazie ai video pubblicati su TikTok sul profilo @sssilviaaa21.

Finalmente nonno Giovanni oggi è felice e si sente meno solo; prende per mano la sua nuova "nipotina" e racconta le sue storie scrivendo. Una commozione che è arrivata al cuore di moltissimi utenti.

Nonno Giovanni e le sue storie

I sogni e i desideri non hanno età. Anche se nonno Giovanni non riesce più a parlare, si racconta con la penna. Grazie all'iniziativa dell'Associazione Un Sorriso in Più con il progetto "Nipoti di Babbo Natale" la sua "nuova nipotina" Silvia ha scelto di esaudire ogni suo desiderio.

Sono fogli pieni di emozione, scoperte, condivisione e amore. Grazie alla scrittura Silvia è riuscita a ricavare moltissime informazioni sulla sua vita: «Grazie alla scrittura ho scoperto che la sua macchina del cuore è la Lancia Prisma color canna di fucile». Poi, Silvia ha aggiunto: «Con tanta commozione ci ha raccontato di sua moglie Adele. Era una donna bruna e con gli occhi marroni».

Nonno Giovanni per Silvia è speciale e vedere i suoi desideri realizzati è un momento di gioia e di gratificazione. Lui sa che c'è lei a dedicargli del tempo e delle risorse per regalargli un momento di felicità. Dall'espressione di nonno Giovanni è evidente che tutto questo amore lo rassicura e lo fa sentire più importante e meno solo.

I commenti

Moltissimi utenti continuano ad emozionarsi ogni volta che la giovane Silvia pubblica un video su TikTok. «I suoi occhi felici quando arrivi e gli parli sono un patrimonio», scrive un utente. E ancora: «Sei una ragazza d'oro, gli stai regalando dei momenti di pura gioia, si vede che lui con te è felice! Voi due insieme mi fate sempre piangere».

