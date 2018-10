Nonno 91enne scompare da Cesena in Apecar 50, lo cercano nei dintorni: era a Chioggia, a 150 km

CHIOGGIA - Il nonno, 91 anni, era scomparso da casa sua, a Cesena, all'alba, e insieme a lui era scomparsa la vecchia e fida Apecar 50 che usava per brevi spostamenti. I nipoti, preoccupati, lo hanno cercato nei dintorni e alla fine si sono arresi, denunciando la scomparsa ai carabinieri. Nessuno si sarebbe aspettato che il nonnetto 91enne, con la sua Apecar 50, fosse arrivato addirittura fino a Chioggia, a quasi 150 chilometri da casa. Lo hanno trovato nel tardo pomeriggio, quando, in stato confusionale, dopo quasi 11 ore di guida, ha provocato un incidente a Valli di Chioggia, ed è uscito di strada ferendosi pare non gravemente. Ora è ricoverato all'ospedale.

Mercoledì 10 Ottobre 2018