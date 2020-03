di Emiliana Costa

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Marzo 2020, 20:52

Un uomo di 101 anni, positivo al coronavirus, è stato dimesso dall'ospedale Infermi di Rimini. A darne notizia, il vicesindaco Gloria Lisi. Lo riporta l'agenzia Agi.Nato nel 1919, il centenario era ricoverato dalla scorsa settimana. E come ha combattuto contro il virus come un leone. «- scrive il vicesindaco Lisi -Una speranza per il futuro di tutti noi nel corpo di una persona ultracentenaria, quando le cronache tristi di queste settimane raccontano meccanicamente ogni giorno di un virus che si accanisce soprattutto sugli anziani».E conclude: «».