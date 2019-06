«Sono una nonna orgogliosa di suo nipote anche se ama un uomo», il suo messaggio a 85 anni diventa virale

Venerdì 14 Giugno 2019, 19:28

«Sono unao». Così recita il cartellone dianni che ha voluto sostenere il coming out del nipote in prossimità del gay pride che si terrà domani nell'Avellinese. La signora ha scelto di scrivere un grande cartello e di condividerlo sui social contro l'omofobia e in sostegno non solo del suo nipotino ma di tutta la«L'amore si fa col cuore», prosegue il cartello di nonna Eleonora che si chiede cosa possa interessare al mondo se un uomo ama un altro uomo o una donna un'altra donna. Poi la nonnina dà l'appuntamento al gay pride Abellinum. Antonio De Padova Battista, vice-presidente di Apple Pie, una delle associazioni in prima linea per l'organizzazione dell'evento, ha condiviso l'immagine della sua nonnina affermando che quella foto è il migliore regalo che potesse fargli per i 40 anni.«Mia nonna, a 85 una mente apertissima. Invita per Abellinum Pride - People Have The Power! Ho una nonna meravigliosa e piena di vita! Invita tutte le nonne, nonni, zii, nipoti, ad unirsi per fare una rivoluzione d’amore!», conclude De Padova Battista.