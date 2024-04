Il segreto della felicità per Nonna Luigina, star di TikTok a 85 anni: «Non arrabbiamoci mai, la vita ci da tanto»

di Serena De Santis

Una vita normale, raccontata sui social network, l'ha trasformata da casalinga a star del web. È la storia di nonna Luigina, un'anziana del Piemonte, che all'età di 85 anni ha più di 2 milioni di follower su TikTok e altri 620mila su Instagram. Grazie al suo adorato nipote Davide Moia, che le ha aperto gli account, ha iniziato a raccontare la sua vita quotidiana per combattere la solitudine. E, senza volerlo, si è trovata con milioni di nipotini che, ogni giorno, seguono ciò che fa e scherzano con lei commentando i suoi video.

Nonna Luigina ha voluto dare un consiglio alla sua grande "famiglia" virtuale. In un video ha spiegato il suo segreto per essere felici: «Sono così felice e riesco a esserlo perché non mi arrabbio mai. Prima mi arrabbiavo sempre e sbagliavo, poi ho capito che è inutile provare tanto rancore. Non arrabbiamoci mai, ma siamo felici. La vita ci da tanto e ci fa tanto sorridere, non abbiamo tempo per essere tristi».

Chi è Nonna Luigina

Luigina Simonotti si è avvicinata al mondo dei social network soltanto un paio di anni fa, quando suo nipote Davide Moia ha deciso di aprire un account TikTok dove condividere alcune clip registrate con sua nonna.

Un successo che, inoltre, è stato incrementato anche dalla partecipazione di Luigina nel programma Guess My Age! condotto da Max Giusti su TV8. Nell'episodio, andato in onda nel 2022, Francesco Facchinetti e Fabio Caressa hanno provato a indovinare l'età della signora, ma senza riuscirci.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Aprile 2024, 10:01

