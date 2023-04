Nonna Antonietta compie 108 anni, è la padovana più longeva: «Il mio segreto? Non ho mai fatto del male a nessuno»

video Nuove Tecniche - Alessandra Lazzarotto

Nonna Antonietta Marcato ha spento ieri, 11 aprile, 108 candeline.

È ufficialmente la cittadina più longeva nel Padovano: «Come sono arrivata a quest’età? Semplice, non ho mai fatto del male a nessuno, ho amato tanto i miei figli e sono qui perché loro hanno ancora molto bisogno di me. No, non ho paura di andare all’inferno, mi sono comportata sempre bene», ha riferito Nonna Antonietta.

