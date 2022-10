Nonna Annunziata compie 107 anni. Alla festa 11 figli, 25 nipoti e 28 pronipoti

di Redazione web

Nonna Annunziata 107 anni e non sentirli. Grande festa a Sestu, nel cagliaritano, per Annunziata Pischedda, che ha spento 107 candeline. L’ultracentenaria sarda, lo scorso 6 ottobre ha festeggiato il suo compleanno, insieme alla sua grande famiglia. La nonna, infatti, sposatasi nel 1939 con Edmondo, ha messo al mondo 15 figli, undici dei quali sono ancora in vita, e possono ancora chiamarla mamma, racconta La Nuova Sardegna come si vede nella bella foto postata su Facebook da Il sardo imbruttito.

Lunga vita

Una vita semplice e serena quella di Nunziata, non priva di dolori, quando da ragazza ha perso sua madre. Negli anni '20 è riuscita a frequentare solo i primi tre anni delle scuole elementari, imparando comunque a leggere, scrivere e fare di conto. Da giovane ha aiutato la sua famiglia nei campi, fino a sposarsi a 23 anni con Edmondo Argiolas, un autotrasportatore. Nozze celebrate il 29 maggio 1939, tre mesi prima che scoppiasse la seconda guerra mondiale e poi la nascita dei 15 figli.

Appassionata di sport

«Sono felice di essere riuscita a raggiungere questo invidiabile traguardo e per di più in buona salute. Ringrazio il Signore per avermi concesso questo privilegio» ha detto la super nonna di Sestu, che vive insieme alla figlia Margherita, rimasta nubile. Annunziata ama molto gli sport, motociclismo, automobilismo e ciclismo sono le sua passioni, ma è anche un'amante della musica sarda. Alla festa per il suo compleanno hanno partecipato 25 nipoti e 28 pronipoti e tanti amici e conoscenti.

