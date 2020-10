Nonna Angela ricoverata per covid a 94 anni, i medici le portano torta e candeline per festeggiare il compleanno

di Nico Riva

Nonna Angela ha compiuto 94 anni, ma a causa del Covid ha dovuto festeggiare il compleanno in un letto d'ospedale. Nonostante sia lontana dalla sua famiglia, i medici dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta le hanno mostrato il loro affetto, portandole una torta in reparto.

Una piccola festa personale per nonna Angela, per darle il sorriso e la forza di affrontare la battaglia con il coronavirus. Un gesto di grande umanità da parte del personale sanitario del reparto di Malattie Infettive di Caltanissetta. La signora Angela è ricoverata da dieci giorni a causa di «covid-19 e una insufficienza renale», spiega all'Ansa il primario Giovanni Mazzola.

L'anziana, di Menfi, non è stata lasciata da sola. Anzi, i medici Francesco Rizzo, Francesca Lo Celso, Stefania Anzalone, Carolina Vario e Manuela Tumminelli non hanno perso un attimo per fare una piccola grande sorpresa alla loro paziente. Come hanno saputo del suo 94° compleanno, hanno comprato la torta e le candeline, per farle un regalo speciale e non farla sentire sola.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Ottobre 2020, 13:00

