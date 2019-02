Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 17:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Ciao siamo alcuni amici di Luisa e». L'appello per50 anni, ricercatrice in Statistica all'Università di Bologna., un carcinoma infiltrante con metastasi, in stadio avanzato. In Italia non ha speranze. Le terapie basate su chemioterapici non stanno arrestando la progressione della malattia. Le terapie immunoterapiche disponibili nel nostro Paese non possono essere usate su Luisa.. Questo denaro serve il prima possibile. Luisa utilizzerà tutti i suoi risparmi, ma servono altri 300.000 euro al traguardo., che consiste nell’isolare dal sangue o dal tumore del paziente stesso i linfociti T, per poi selezionare solo le cellule di difesa in grado di riconoscere e attaccare la neoplasia: questi linfociti T specifici per il tumore vengono coltivati in provetta e poi iniettati nuovamente nel corpo del paziente. L'equipe di Steven Rosenberg (National Institutes of Health di Bethesda del Maryland) è riuscita in tal modo ad eliminare completamente il tumore e tutte le metastasi da una paziente che, da due anni, è libera dalla malattia. Altri pazienti stanno guarendo e Luisa può essere una di loro.. «Ciao siamo alcuni amici di Luisa e non vogliamo che ci lasci», scrivono illustrando nel dettaglio la terapia di cui ha bisogno Luisa. «Per favore, aiutateci a darle una speranza di vita. Lottiamo con lei contro il tempo. Qualsiasi offerta la avvicina al traguardo, alla sua scelta importante: quella di curarsi. Tutto quello che verserete andrà direttamente sul suo conto corrente. Grazie infinite, grazie. Per tutto quello che potrete fare».