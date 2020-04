Non ha diritto ai 600 euro, si incatena al comune: «Un'ingiustizia, non so come andare avanti»

Tra tante persone che avevano tentato di richiedere il bonus di 600 euro per il coronavirus ma non erano riusciti ad accedere nemmeno al sito Inps, ce n'è uno che sapeva già di non averne diritto: per questo si è incatenato al cancello del suo comune, per protestare contro quella che ritiene un'ingiustizia. Lui si chiama Maurizio Turcarelli ed è un lavoratore stagionale di Lipari, nelle isole Eolie.



Maurizio non rientra tra gli aventi diritto al bonus di 600 euro previsto dal decreto governativo, e per questo si è incatenato al cancello del Comune di Lipari, in piazza Mazzini. Sposato, due figli, non sa come andare avanti in questo momento di emergenza. «Avevo già sollevato il problema con una lettera inviata a alle autorità competenti - dice - ma senza alcun esito. Alle Eolie siamo in tanti lavoratori stagionali, molti dei quali senza diritto a questo bonus. In un momento come questo mi sembra un'ingiustizia». Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Aprile 2020, 11:34

